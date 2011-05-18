Глава УГКЦ: Мы должны спасти жизнь Юрия Луценко

«Мы должны спасти жизнь Юрия ЛУЦЕНКО». Об этом глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК) заявил вчера журналистам перед встречей с молодежью в Киево-Могилянской академии.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, спасти жизнь Ю.ЛУЦЕНКО – это призвание не только Церкви, но и всего государства. «Надеюсь, что жизнь Ю.ЛУЦЕНКО все-таки будет спасена», – сказал глава УГКЦ.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Печерский районный суд Киева избрал для экс-министра внутренних дел меру пресечения в виде взятия под стражу.

22 апреля Ю.ЛУЦЕНКО начал голодовку после решения суда в очередной раз продлить срок его заключения, несмотря на то, что политик уже завершил ознакомление с материалами возбужденного против него уголовного дела.

Вечером 10 мая Ю.ЛУЦЕНКО из следственного изолятора доставили в больницу скорой помощи Киева.

16 мая жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО сообщила, что врачи категорически рекомендуют Ю.ЛУЦЕНКО прекратить голодовку.

“Состояние моего мужа критическое. Об этом говорят сами врачи. Постоянное повышение температуры, увеличение ацетона в организме – начинаются необратимые процессы”, - сказала И.ЛУЦЕНКО.

По словам И.ЛУЦЕНКО, врачи категорически просят ее уговорить мужа прекратить голодовку, «иначе они не смогут спасти его».

Напомним, к Ю.ЛУЦЕНКО с просьбой прекратить объявленную им голодовку уже обратились Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ, бывший глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Любомир ГУЗАР, лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО, деятели культуры и простые украинцы, которые направляют свои письма в адрес “Народной Самообороны”.