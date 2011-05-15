Литвин и Грызлов встретились в Петербурге

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в воскресенье в Санкт-Петербурге встретился со своим российским коллегой Борисом ГРЫЗЛОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, стороны пришли к согласию о необходимости активизации межпарламентского диалога и высказались за важность развития украинско-российского регионального сотрудничества.

В.ЛИТВИН предложил провести выездное заседание Межпарламентской комиссии в одном из пограничных регионов при участии региональных депутатов с обеих сторон.

Полезным, по мнению В.ЛИТВИНА, могло бы быть участие представителей парламентов Украины и России в межрегиональных форумах, в том числе, во Втором украинско-российском межрегиональном экономическом форуме, который состоится в этом году под патронатом президентов Украины и РФ в Донецкой области.

Как отмечалось во время разговора, свидетельством эффективного двустороннего диалога является значительное увеличение товарооборота между нашими странами: по итогам первых месяцев этого года Украина фактически вошла в тройку лидеров - торговых партнеров России (после Китая и Германии).

Вместе с тем, как считает В.ЛИТВИН, нужно продлить совместную работу по усовершенствованию торгового режима, в том числе, на законодательном уровне.

Также речь шла о необходимости упрощения пограничного и таможенного контроля, прежде всего, в поездах, которые пересекают украинско-российскую границу.

Акцентировалось также на важности создания современной всеобъемлющей транспортной инфраструктуры, в том числе, высокоскоростного железнодорожного соединения между Киевом и Москвой.

Как сообщал УНИАН, В.ЛИТВИН 15-16 мая находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, где принимает участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи СНД, Международной научной конференции, посвященной 65-летию Нюрнбергского процесса, Четвертом международном экологическом Невском конгрессе и мероприятиях, посвященных 150-летию со дня перехоронения Тараса Шевченко. Запланировано участие В.ЛИТВИНА в ряде двусторонних встреч.