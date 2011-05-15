Тимошенко о репрессиях, новых империях и страшных последствиях

Лидер «Батьківщини» Юлия ТИМОШЕНКО считает, что чествование памяти жертв политических репрессий является предостережением будущему.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Ю.ТИМОШЕНКО по случаю Дня чествования памяти жертв политических репрессий.

«День чествования памяти жертв политических репрессий не только дань памяти прошлому, но предостережение будущему – наглядная иллюстрация того, к каким страшным последствиям приводит потеря Независимости Украины, демократических достижений, свободы слова, соблюдения гражданских прав”, - подчеркнула лидер “Батьківщини”.

Как отметила Ю.ТИМОШЕНКО, “в такой скорбный день каждый из нас должен не только почтить невинных жертв свечой памяти, но сделать все для того, чтобы тень тоталитаризма никогда не вернулась на нашу землю, чтобы в страшном сне нынешним власть предержащим не пришло повторять путь диктатуры, не допустить восстановления любых новых империй”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, в Украине чествовали память жертв политических репрессий.