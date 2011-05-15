Заробитчаны пишут письмо Януковичу

Украинцы Португалии уверены, что конфликт во Львове 9 мая спровоцирован пророссийскими силами.

Об этом говорится в письме украинцев Португалии к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

В частности, по их убеждению, конфликт во Львове «спровоцирован пророссийскими силами при содействии центральной власти, что видно из зафиксированных видеоматериалов, а также из показаний семей и знакомых из западных областей Украины, с которыми большинство украинской общины в Португалии поддерживают постоянные контакты».

По мнению авторов письма, предпосылки, которые привели к этому, а именно: подписание Харьковских соглашений, отрицание Голодомора 32-33 гг. прошлого века как геноцида украинского народа, лишение звания Героев Украины Степана Бандеры и Романа Шухевича, провокационный закон о «Знамени победы» - свидетельствуют о целенаправленной политике дестабилизации общественного спокойствия, свертывания демократии с очевидной целью – сокрытие неспособности повышать социальный уровень граждан, противостояние коррупции, замедление темпов развития экономики и т. п.

Украинцы Португалии обеспокоены низкой политической стабильностью в Украине, которая выражена в усилении межнационального раскола со стороны провластных структур центральных органов власти; в шельмовании отдельными представителями Партии регионов и КПУ «всего украинского»; показательному протекторату со стороны нынешней власти православной церкви Московского патриархата, действующего как пятая колонна российской политики шовинизма в Украине и в преследовании активистов украинского национального возрождения.

«Для нас, украинцев, которые ради своего и своих семей выживания, после преступного режима СССР и его посткоммунистической «перекрашенной» власти, должны были искать заработок вдали от дома, небезразлично, что происходит на Родине, тем более, что значительная часть украинцев в Португалии все-таки собирается возвращаться, что подтвердилось массовым возвращением в Украину после Помаранчевой революции. Однако сейчас всех нас (вынужденных заробитчан) признаки потери государственной независимости Украины пугают», - отмечается в письме.

Письмо подписано председателем союза украинцев в Португалии Павлом САДОХОЙ, председателем христианского движения украинцев Португалии Иваном ОНИЩУКОМ, директором Украинско-португальского образовательно-культурного центра «Школа им. Т.Г. Шевченко» Наталией ДМИТРУК и председателем образовательно-культурной общественной организации «Джерело Світу» Б.КУЧЕРАСОМ.