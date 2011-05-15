Участники "Дня гнева" приостановили акцию

Участники «Дня гнева» приостановили свою акцию протеста до 19 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам организатор «Дня гнева», координатор общественной организации «Спильна справа» Александр ДАНИЛЮК.

«На общем собрании было принято решение в связи с тем, что абсолютно очевидно, что власть не позволит установить палатки, потому что они демонтировали и палатки коммунистов, которые здесь стояли 6 лет. Они просто хотят снять ответственность против других палаток и возможность их установления в Мариинском парке», - сказал А.ДАНИЛЮК.

Он отметил, что представители правоохранительных органов предлагали им другие места для проведения своей акции, но организаторы “Дня гнева” не видят смысла проводить эту акцию в другом месте.

«Мы приняли решение приобщиться к акции 19 числа со своими политическими требованиями. Потому что ожидать ее под открытым небом нет никакого смысла», - сказал А.ДАНИЛЮК. (УНИАН: 19 мая в Киеве, возле Верховной Рады, пройдет общий Весенний марш протеста в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед»).

Он отметил, что в период до 19 мая организаторы “Дня гнева” намерены донести информацию об этой акции к людям и максимально обеспечить поддержку акции 19 мая.

А.ДАНИЛЮК отметил, что он до 3-ох часов ночи был возле здания Верховной Рады Украины, где ночевали больше 40 участников “Дня гнева”.

Сегодня утром на месте вчерашней акции было около 70 участников. Они провели импровизированный митинг. Организаторы акции призывали митингующих собирать подписи за отставку Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, 14 мая в Киеве началась акция «День гнева». Ее участники пытались установить возле здания ВР палатки – общественные приемные народных депутатов. При этом бойцы «Беркуту» препятствовали этому. Вследствие этого произошла драка между участниками акции и работниками правоохранительных органов. Сотрудники милиции задержали шестерых участников "Дня гнева". В отношении задержанных были составлены административные протоколы, после чего освобождены.

Сегодня же утром возле здания Верховной Рады были демонтированы палатки, которые стояли там несколько лет.

«Утром сотрудники КП «Киевблагоустройство» демонтировали незаконно установленные еще несколько лет тому назад малые архитектурные формы возле здания Верховной Рады», - сказал начальник Центра общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Киеве Владимир ПОЛИЩУК.