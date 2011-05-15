Коммунисты и витренковцы запланировали на 21 мая драку в Одессе
Националисты отступать не хотят
Намеченный активистами всеукраинского объединения «Свобода» на 21 мая социальный марш улицами Одессы против продажи земли решил сорвать ряд пророссийских организаций, также подавший вслед за «свободовцами» заявки на проведение своих акций в то же время в центре Одессе.
Как передает корреспондент УНИАН, лидер Одесской облорганизации Прогрессивной социалистической партии Украины Ольга СОЛОВЕНКО обнародовала заявление, в котором сообщила, что местные активисты ПСПУ также «намерены 21 мая провести мирную акцию протеста по маршруту от главного корпуса университета имени Мечникова и по улицам Пастера, Преображенской, Дерибасовской, Екатерининской, Александровскому проспекту, улицам Жуковского и Маразлиевской до памятника Тарасу Шевченко».
И не стала скрывать, что цель акции ПСПУ в то же время и по тому же маршруту, что и актистов «Свободы», - «не допустить проведение шествия националистов 21 мая в Одессе и пропаганду нацизма, проводимую партией «Свобода». Более того, подчеркнула О.СОЛОВЕНКО, витренковцы «будут требовать немедленного принятия законов, запрещающих националистическую и национал-фашистскую идеологию, политические партии и движения, созданные на их основе, привлечения к уголовной ответственности не только носителей этой человеконенавистнической идеологии, но и представителей СМИ, прямо или косвенно ее распространяющих».
По словам начальника Управления внутренней политики Одесского горсовета Альберта БАЙЖАНОВА, «примечательно, что заявки на проведение шествий и митингов 21 мая подали также местные ячейки КПУ, «Родыны», объединения «Дозор» и других организаций, указывая сходные цели акций: «не желаем, чтобы профашистские молодчики твоили беспредел в Одессе и унижали одесситов…» и т.п.».
С учетом этого, добавил А.БАЙЖАНОВ, «мы поинформировали о создавшейся ситуации руководство Одесского горУВД и намерены 16 мая провести встречу с лидерами этих партийных и общественных организаций, чтобы сообщить о невозможности проведения запланированных акций в один и тот же день, причем иногда с пересечением маршрутов запланированных шествий разными организациями, что может вызвать столкновения участников акций». Если не удастся найти общие подходы, возможно, придется обращаться в судеьные инстанции, заключил А.БАЙЖАНОВ.
Между тем, лидер одесской парторганизации «Свобода» Павел КИРИЛЕНКО заявил, что его заявка была зарегистрирована в канцелярии горсовета первой среди организаций, желающих провести 21 мая свои акции, поэтому «Свобода» будет настаивать на проведении ее в назначенное время в назначенном месте.
«Земельный вопрос в Украине сейчас чрезвычайно актуален, - подчеркнул он. - Очевидно, что власть, в том числе спровоцированными львовскими событиями, стремится отвлечь внимание общества от катастрофических последствий планируемых реформ и социально-экономической ситуации в государстве. Поэтому мы хотим поднять украинский народ на борьбу, показать, что есть принципиальная, последовательная, ответственная политическая силы, которая борется за установление справедливости».
«Намеченный нами социальный марш 21 мая в Одессе, - подчеркнул П.КИРИЛЕНКО, - это реакция на стремление уголовно-олигархической системы отобрать у украинцев последнее, что осталось, - землю и превратить в батраков и нищих на своей, Богом данной земле».
Причем «никакого отношения ко львовским событиям он не имеет, о чем пишут некоторые СМИ. Он планировался еще два месяца назад. Поскольку марш проводится накануне Дня героев – 23 мая, то лучшим способом почтить их память является защита украинской земли, за которую они боролись и погибли», - заключил председатель облорганизации П.КИРИЛЕНКО.