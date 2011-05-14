Регионал увидел, что День гнева провалился

Анонсированная оппозицией многотысячная акция протеста под названием «День гнева» оказалась пшиком. Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, Председатель «Молодых регионов» Андрей Пинчук, сообщает официальный сайт партии.

«Сегодня мы стали свидетелями того, что анонсированный как многотысячная акция «День гнева» не собрал и тысячи своих участников. Очевидно, что это провал для организаторов», - считает Андрей Пинчук.

По словам народного депутата, Правительство и все органы государственной власти готовы к конструктивному диалогу с оппозицией ради улучшения жизни граждан.

«Но очевидно организаторам сегодняшней акции нужно что-то другое, абсолютно никоим образом не связанное с интересами простых людей», - отмечает депутат.

В то же время он заявил, что Партия регионов готова к сотрудничеству со всеми небезразличными политическими силами и всеми гражданами, которые реально хотят помочь в проведении масштабных реформ, что призваны улучшить благосостояние каждого украинца.

«Необходимо перейти от пикетов и акций протестов к подготовке четких и обоснованных предложений к власти со стороны общественных организаций, предпринимателей с учетом экономической ситуации в стране. А призывы к «майданам» нужно оставить в прошлом. Другого выхода сегодня просто не существует», - подчеркивает Андрей Пинчук.