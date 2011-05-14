Суд просят изменить меру пресечения активисту Налогового майдана

Председатель Комитета парламента по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства народный депутат Украины Наталия КОРОЛЕВСКАЯ просит суд изменить меру пресечения активисту Налогового майдана Сергею КОСТАКОВУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председатели Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

«Если вы не хотите придерживаться правил цивилизованной политической борьбы, будьте хотя бы гуманны по отношению к людям, гражданам этой страны», - обратилась Н.КОРОЛЕВСКАЯ к власти, комментируя дело активного участника Налогового майдана С.КОСТАКОВА.

«Как известно, агрессия - удел слабых. В случае с Сергеем КОСТАКОВЫМ, Юрием ЛУЦЕНКО и другими людьми, к которым применяются неоправданно жесткие меры, власть действует именно с позиции слабости», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Она также сообщила, что обратилась в Печерский суд с заявлением об изменении С.КОСТАКОВУ меры пресечения.

Напомним, С.КОСТАКОВ, активный участник Налогового майдана, уже полгода содержится под стражей по обвинению в хулиганстве из-за якобы поврежденного им во время акции протеста автомобиля.

«В мире нет ничего ценнее человеческой жизни и здоровья. Один из главных критериев власти - быть гуманной и справедливой. Если вы не хотите придерживаться правил цивилизованной политической борьбы, будьте хотя бы гуманны и справедливы по отношению к людям, гражданам этой страны», - призвала Н.КОРОЛЕВСКАЯ представителей власти.