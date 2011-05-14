5 участников Дня гнева задержали - за хулиганство, или что-то похуже

Работники милиции задержали пять участников акции «День гнева», которые совершили драку возле здания парламента с бойцами спецподразделения «Беркут».

Об этом УНИАН сообщили в ЦСО ГУ МВД Украины в г. Киеве.

«Их действия граничат между хулиганством и неповиновением работникам милиции. Все задержанные доставлены в Печерское райуправление милиции для составления административных протоколов за правонарушение», - сказали в ЦСО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходила акция «День гнева». После митинга участники акции пытались подойти к зданию ВР, чтобы установить палатки – общественные приемные народных депутатов. При этом бойцы «Беркута» препятствовали этим действиям. В результате чего произошла драка между участниками акции и правоохранителями.