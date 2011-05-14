Предприниматели Луганщины подозревают, что власть готовит им провокации

Правительство испугалось народных волнений и готовит провокации, чтобы помешать предпринимателям и всем небезразличным людям страны выйти 19 мая на Весенний марш протеста против антинародной политики власти.

Об этом заявил председатель независимого профсоюза «Предприниматели Луганщины», координатор Всеукраинской общественной акции «Вперед» в Луганской области Игорь ЗАПРУДСКИЙ, сообщили УНИАН в оргкомитете акции.

По мнению профсоюзного лидера, правительство обеспокоено тем, что против его разрушительной экономической и антисоциальной политики объединилась вся страна. И.ЗАПРУДСКИЙ рассказал, что 12-13 мая прошли многотысячные народные вече во многих городах Украины, сегодня, 14 мая, проходит акция в Киеве, а 19 мая всех небезразличных граждан объединит Весенний марш протеста и Народная коллегия Всеукраинской общественной акции «Вперед» у стен Верховной Рады.

И.ЗАПРУДСКИЙ обратил внимание на обходной маневр, который делает власть на местах, чтобы сорвать массовый народный протест. «Чиновники приглашают в облгосадминистрации для беседы представителей малого и среднего бизнеса. На этих «междусобойчиках» ведется имитация диалога власти с предпринимателями. Цель таких встреч простая - успокоить людей, отчитаться перед общественностью, продемонстрировать, что Кабмин якобы плотно работает с предпринимателями и учитывает их требования», - заявил И.ЗАПРУДСКИЙ.

Председатель профсоюза «Предприниматели Луганщины» призвал не верить фальшивому диалогу, на который пошло правительство, когда запахло жареным: «Власть уже зафиксировала полное безразличие к мнению людей - ни одно наше предложение, из тех, которые мы передавали в Верховную Раду, учтено не было. Ни один из законопроектов, которые входят в пакет «Народная реформа», который мы разработали вместе с народным депутатом КОРОЛЕВСКОЙ, в парламенте даже не был рассмотрен. Никакой диалог с нами ни на киевском, ни тем более на местном уровне никогда не происходил. А теперь, выходит, что нас приглашают, чиновники делают вид что слушают, но они не слышат и не собираются нас слушать», - возмущается И.ЗАПРУДСКИЙ.

Он считает, что другого пути, кроме как выходить на улицу и требовать остановить произвол власти, у людей не осталось. «Конечно, мы испробуем все возможные эволюционные методы, - заверяет И.ЗАПРУДСКИЙ, - но мы готовы и на крайние меры, гарантированные нам пятой статьей Конституции, где написано, что единственным источником власти в Украине является народ».

И.ЗАПРУДСКИЙ призвал всех выйти 19 мая к Верховной Раде. «На Весеннем марше протеста мы выразим власти наши требования и предъявим общеукраинский ультиматум - немедленно принять «Народные реформы». После чего Народная коллегия Всеукраинской общественной акции «Вперед» примет решение - даем мы право этой власти работать дальше, или возьмем «азаровские» лопаты в руки, выкопаем яму и всю эту власть закопаем», - заявил председатель независимого профсоюза «Предприниматели Луганщины».