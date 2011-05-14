Азаров успокаивает: госдолг в 40% от ВВП - это еще ничего

Премьер-министр Николай АЗАРОВ считает уровень государственного долга Украины в 40% ВВП далеким от критичного показателя.

Об этом он заявил в эфире «5 канала» вечером 13 мая.

«У нас соотношение порядка 40% наших гарантированных государством долгов по отношению к ВВП… 40% – это большой уровень долга, но он не является предельно опасным по международной классификации. Такая черта наступает, когда мы превышаем 60%. Мы никогда ее не превысим», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он заявил, что в следующем году уровень госдолга будет снижаться за счет роста ВВП и уменьшения размера долга.