Джарты: курс Януковича, как в зеркале, отражается и в Крыму

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ и комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ подписали в Брюсселе соглашение о финансировании программы «Поддержка совместной инициативы сотрудничества в Крыму».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в рамках программы в течение 4 лет ЕС предоставит 12 млн. евро на экономическое развитие Крыма и Севастополя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета министров Крыма, программа предусматривает выделение 5 миллионов евро на развитие туристической сферы Крыма, такой же суммы – на развитие социальных объектов и 2 миллионов евро – на привлечение иностранных инвестиций в экономику города Севастополя.

Реализация соглашения начнется уже в этом году.

На пресс-конференции после церемонии подписания, комиссар С.ФЮЛЕ отметил, что Крым может получать преимущества от общего улучшения отношений между ЕС и Украиной.

При этом он подчеркнул важность дальнейшего проведения реформ в Украине.

«Мы говорили в этой связи о бизнес-климате, улучшении условий для инвесторов, необходимости продолжения таких реформ, как реформа избирательного законодательства, конституционная и судебная реформы», - сказал С.ФЮЛЕ.

«Курс Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, направленный на европейскую интеграцию, как в зеркале отражается и в Крыму», - отметил в свою очередь В.ДЖАРТЫ.

Он отметил, что на сегодня власти Крыма готовы помогать бизнесу сопровождать инвестиционные проекты и обеспечивать защиту капиталу.