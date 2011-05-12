Горсовет Севастополя выразит свое отношение к львовским событиям

Городской совет Севастополя 13 мая на внеочередном пленарном заседании 3-й сессии выразит свое отношении к событиям во Львове, произошедшим 9 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, депутаты намерены утвердить текст совместного обращения к президенту и Верховной Раде Украины.

Внес предложение и соответствующий проект решения горсовета депутат Дмитрий БЕЛИК (избран в мажоритарном округе от партии «Русский блок»). В сегодняшнем прямом эфире на местном канале «Севастополь» депутат сообщил о том, что предложил «депутатскому корпусу экстренно собраться на внеочередную сессию горсовета и дать оценку действиям националистов во Львове.

Также Д.БЕЛИК предлагает «поддержать действия президента по обращению в Генеральную прокуратуру для наведения конституционного порядка».

Кроме того, по его словам, горсовету «предлагается обратиться к генеральному прокурору и Министерству юстиции, для того, чтобы те, в свою очередь, подготовили соответствующее обращение в суд для запрета организации ВО «Свобода» как политической партии, которая разжигает межнациональную рознь на территории Украины».

Комментируя запрет вывешивать красные флаги на 9 мая, утвержденный органами местного самоуправления в некоторых областях Западной Украины, он заявил, что считает, что «ситуация, которая происходит в трех-четырех областях Украины, является очень сильным контрастом на фоне всего государства и ставит под угрозу целость страны».

«Может быть, им (3-4 упомянутым областям) пора уже дать настолько широкую автономию, со всеми вытекающими последствиями, и деньги они будут сами для себя зарабатывать», – сказал Д.БЕЛИК.