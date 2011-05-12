Тимошенко: могу спрогнозировать две вещи

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прогнозирует, что Печерский районный суд Киева уже в понедельник, 16 мая, объявит постановление по результатам рассмотрения ее жалобы о незаконности возбуждения уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам после судебного заседания по рассмотрению ее жалобы в Печерском райсуде Киева.

«Я могу спрогнозировать две вещи, что в понедельник, скорее всего, судья госпожа СУПРУН вынесет решение суда. И второе, что я могу спрогнозировать, что это решение суда заранее написано в Администрации Президента», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер также считает, что судья не примет во внимание доказательства, которые сегодня она и ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО предоставили суду, которые подтверждают незаконность вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.

«Я очень полагаюсь на всех, кто присутствовал в этом зале, кроме судьи и прокурора, что они смогут оценить всю доказательную базу и смогут публично обществу сказать, насколько все грубо и насколько все это заказано, и насколько все это является политическими репрессиями», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля Генпрокуратура возбудила против Ю.ТИМОШЕНКО дело по факту превышения власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Ю.ТИМОШЕНКО подала в Печерский районный суд Киева жалобу, в которой просит суд признать незаконным возбуждение против нее уголовного дела относительно газовых соглашений, подписанных ее правительством с Россией в 2009 году.

10 мая суд начал рассмотрение жалобы. Сегодня суд до 9.00 16 мая объявил перерыв в заседании по рассмотрению жалобы экс-премьер-министра.