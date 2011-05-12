ВР обязала отцов забирать из роддома брошенных матерями детей

Верховная Рада Украины приняла в целом с предложениями Президента Закон Украины "О внесении изменения в статью 143 Семейного кодекса Украины" относительно обязанности отца забрать ребенка из роддома.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 267 народных депутатов из 365, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что отец, не состоящий в браке с матерью ребенка, отцовство которого определено в свидетельстве о рождении ребенка или признано по решению суда, обязан по сообщению службы по делам детей, что осуществляется в порядке, определенном Кабинетом министров Украины, забрать ребенка для содержания и воспитания из роддома или из другого заведения здравоохранения, если этого не сделала мать ребенка. Если отец не состоит в браке, он получает статус одинокого отца.