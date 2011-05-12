«Батьківщина»: Тимошенко в Харьков не пускает руководство государства

Решение о запрещении лидеру партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО посетить Харьков принималось не следователями ГПУ, а высшим политическим руководством государства.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы ВО «Батьківщина».

«Режим ЯНУКОВИЧА в очередной раз надругался над демократией и политической конкуренцией как ее основой. Ограничивая в перемещении Ю.ТИМОШЕНКО, власть лишает ее гарантированных Конституцией прав на профессию и политическую деятельность. Будучи невыездной, лидер партии «Батьківщина» лишена главного – возможности встречаться с гражданами в разных уголках Украины и рассказывать им правду о ситуации в государстве», - говорится в заявлении.

В партии убеждены, что, принимая решение о запрещении поездки Ю.ТИМОШЕНКО в Харьков, власть приняла во внимание результаты ее недавнего визита в Сумы. В «Батьківщині» уверены, что «в Администрации Президента напуганы тем, насколько тепло сумчане встречали Ю.ТИМОШЕНКО, продемонстрировав при этом колоссальный протестный потенциал».

«Власть боится того факта, что чаша терпения людей по всей стране переполнена, и они отказываются терпеть издевательские эксперименты режима ЯНУКОВИЧА. Поэтому режим делает все возможное, чтобы изолировать лидера настоящей оппозиции от людей», - отмечают в «Батьківщині».

Как сообщал УНИАН, сегодня отдел связей со СМИ ГПУ сообщил, что Генеральная прокуратура Украины вынуждена отказать Ю.ТИМОШЕНКО в предоставлении разрешения для поездки в г. Харьков. «Генеральная прокуратура Украины вынуждена отказать ей (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) в предоставлении разрешения для поездки к г. Харькову 17–18 мая 2011 года, поскольку в указанные дни запланировано проведение следственных действий с ее участием», - сообщили в Отдел связей со СМИ Генпрокуратуры.