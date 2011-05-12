Экс-спикера Крыма оставили за решеткой еще на 2 месяца

Апелляционный суд Крыма продлил до шести месяцев - до 21 июля - срок содержания под стражей бывшего председателя Верховной Рады Крыма, ныне - депутата ВР АРК Анатолия ГРИЦЕНКО, который обвиняется в незаконных операциях с почти пятью тысячами гектаров земли совхоза «Азовский».

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд удовлетворил просьбу прокуратуры о продлении ареста А.ГРИЦЕНКО для проведения дополнительных следственных действий, в частности, допроса директора совхоза «Азовский», чиновников Ленинской райгосадминистрации и отдела земельных ресурсов.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, А.ГРИЦЕНКО был задержан 24 января 2011 года по подозрению в превышении служебных полномочий на посту главы Ленинской РГА в 2001-2005 годах при передаче коммерческим структурам 4,8 тыс. га земли военного совхоза «Азовский».

Центральный районный суд Симферополя 27 января избрал экс-спикеру меру пресечения в виде ареста на два месяца, который во второй половине марте продлил еще на два месяца - до 21 мая.

А.ГРИЦЕНКО также подозревается в незаконной передаче 3,6 га земель и злоупотреблении положением при начислении материальной помощи.

Политик занимал должность спикера ВР Крыма дважды, в 1996-1998 и 2006-2010 годах.