Глава Донецкого облсовета возмущен «грязным шоу» во Львове

Глава Донецкого областного совета Андрей ШИШАЦКИЙ возмущен провокационными действиями политических сил, экстремистов и хулиганов, устроившими беспорядки во Львове 9 мая.

Об этом он заявил в открытом обращение к жителям Донецкой области и Украины, текстом которого располагает УНИАН.

События во Львове 9 мая А.ШИШАЦКИЙ считает «грязным шоу».

«Мне горько думать, какую обиду нанесли эти «псевдопатриоты» нашим ветеранам, отстоявшим в боях свободу и независимость Украины. Убежден, что правоохранительные органы и простые граждане нашей страны дадут справедливую оценку этим действиям, наложившим пятно на имидж Украины как цивилизованного европейского государства. Есть вещи, которые не могут быть предметом политических спекуляций. Это память о павших в боях за Родину и их бессмертном подвиге», - заявил он.

А.ШИШАЦКИЙ отметил, что День Победы должен быть для всех украинцев святым праздником.

Как сообщал УНИАН, 9 мая во Львове после официальных мероприятий возле Холма Славы и Марсового поля произошли столкновение между представителями патриотических сил и лицами, праздновавшими День Победы, - представителями партий КПУ, «Родына», «Русское единство» и ветеранами.

Милиция возбудила 5 уголовных дел за нарушение общественного порядка во время мероприятий 9 мая во Львове.