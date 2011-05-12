Глава Львовского облсовета заявляет о сговоре «гастролеров» и милиции

В сессионном зале Львовского областного совета началась VІІ внеочередная сессия областного совета VІ созыва, в повестке дня которой один вопрос: «О событиях, произошедших 9 мая 2011 года в г. Львове».

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас с докладом выступает председатель Львовского областного совета Олег ПАНЬКЕВИЧ.

Он подчеркнул, что «общественность Львовщины заявляет, что не допустит беззакония и превращения Украины в полицейское государство, работающее на произвол олигархических кланов».

О.ПАНЬКЕВИЧ, в частности, сказал: «Я хочу обратиться не только к своим краянам, но и ко всем украинцам от Львова до Луганска. Потому что события, которые произошли 9 мая этого года во Львове, касаются не только Львова и Галичины. Они – это боль каждого гражданина государства. 9 мая во Львове состоялась циничная провокация, сценарий которой, очевидно, был написан не в Украине».

«Основная ее цель – расколоть страну, разъединить украинцев, уничтожить Украинское государство. Одновременно с этим целью режиссеров львовских событий было отвлечь внимание общественности от социально-экономических проблем, которые создала сама власть: стремительное повышение цен на продукты питания, бензин, коммунальных тарифов, тотальная коррупция, безработица, мизерные пенсии и зарплаты», - заявил председатель областного совета.

Он также акцентировал на том, что Львовский областной совет сделал все возможное, чтобы предотвратить возможные трагические последствия событий 9 мая.

«Зная заранее о приезде экстремистов, я лично обращался к Президенту Украины во время его визита во Львов с просьбой не допустить на Львовщину провокаторов. Областной совет своим решением обращался к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету Министров Украины, Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел Украины и Генеральной прокуратуре Украины с требованием не допустить провокаций 9 мая. Наконец, депутаты и общественность добились запрещения в судебном порядке проведения в дни памяти жертв Второй мировой войны любых мероприятий, кроме официальных», - сказал О.ПАНЬКЕВИЧ.

Он также отметил, что «невзирая на это, а также на заверения и личные обещания главы областной государственной администрации, руководителей силовых структур Львовщины, в канун 9 мая, вопреки решению суда, принятого именем Украины, под сопровождением милиции было завезено несколько автобусов преимущественно с молодчиками из антиукраинских организаций, которые, грубо наплевав на Конституцию, Закон, решение органов местного самоуправления и постановление суда, развернули на Холме Славы символику времен СССР, чем унизили национальные чувства общины».

По его словам, «в этом четко прослеживается заговор правоохранителей и правонарушителей». «Потому что чем еще можно объяснить, почему в город были запущены автобусы с «гастролерами», а людей, которые хотели почтить память своих побратимов на Марсовом поле, не пропускали, что фактически повлекло стрельбу, избиение женщин и детей, представителей органов местного самоуправления?», - отметил председатель облсовета.

Также депутаты сегодня планируют заслушать информацию председателя Львовской областной государственной администрации Михаила ЦЫМБАЛЮКА, начальника ГУ МВД Украины в Львовской области Богдана ЩУРА, начальника СБУ в Львовской области Юрия КИЦУЛА, начальника Львовского областного управления юстиции Андрея БАГРЯКА и принять обращение к украинскому народу.