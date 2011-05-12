Сессию Тернопольского облсовета сорвали

Проведение сессии Тернопольского областного совета сорвано.

Как передает корреспондент УНИАН, сессия стала неправомочной после того, как пленарное заседание покинули депутаты из фракции Партии регионов. Такие действия председатель фракции Ярослава ПЯЛАЯ во время выступления с трибуны объяснила нежеланием принимать участие «в клоунаде». Она также упрекнула политических оппонентов в том, что они больше времени уделяют политическим вопросам, а не решению хозяйственных проблем области. «В газетах облсовет подал информацию, что сегодня нужно на сессии рассмотреть около 80 хозяйственных вопросов. Но мы видим, что политические амбиции здесь значительно выше всех хозяйственных и интересов жителей Тернопольской области», – сказала В.ПЯЛАЯ.

Таким образом, шесть депутатов из фракции Партии регионов вышли из зала, после чего на пленарном заседании осталось 54 депутата – не достаточно для того, чтобы сессия продолжалась.

В частности, присутствовали 34 из 36 депутатов от фракции ВО «Свобода», 4 из 17 от «Единого центра», ни одного из 13 от Партии регионов, 10 из 10 от УНП, 5 из 7 от «Нашей Украины», отсутствовали 5 депутатов от Блока Литвина.

В целом депутаты проработали около часа.

Как сообщал УНИАН, В Тернопольском областном совете до сих пор не имеют полномочий 19 новых депутатов, которые должны были бы приступить к работе вместо тех, которые после выборов в местные советы 2010 года стали депутатами других советов. Вопрос признания избранными депутатами областного совета следующих по очередности кандидатов в избирательных списках местных партийных организаций стоял первым в повестке дня сегодняшней сессии, однако до него не дошли, поскольку сначала депутаты решили заслушать начальника милиции общественной безопасности областного управления милиции Василия ОБЛЕЩУКА по поводу событий, которые происходили в Тернополе 9 мая.

Справка УНИАН. Внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта 2009 года. В новоизбранном облсовете ВО “Свобода” получила 50 мандатов, партия “Единый Центр” – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, УНП – 11, партия “Народный Союз Наша Украина” – 8, Блок Литвина – 5. БЮТ вскоре отказался от своих мандатов, таким образом, численность совета составляет 108 депутатов.