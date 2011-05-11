Врач признал, что состояние здоровья Луценко никак не удовлетворительное?

Депутаты Верховной Рады Юрий ГРЫМЧАК, Тарас СТЕЦЬКИВ и Владимир ФИЛЕНКО выехали в Главное следственно управление Генпрокуратуры, где будут требовать предоставить жене экс-министра внутренних дел Ирине ЛУЦЕНКО разрешение на свидание с мужем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

Перед тем, по данным пресс-службы, один из руководителей больницы вышел к народным депутатам и сообщил, что состояние здоровья Юрия ЛУЦЕНКО никак не “удовлетворительное”, как об этом сообщала Генпрокуратура со ссылкой на больницу. Он также добавил, что врачи еще не получили всех результатов анализов.

Как сообщалось, следователь Генеральной прокуратуры Сергей ВОЙЧЕНКО отказал жене экс-главы МВД И.ЛУЦЕНКО во встрече с мужем. Также сегодня депутаты Верховной Рады пытались попасть в палату, где находится Ю.ЛУЦЕНКО, но охрана не пропустила их.

Ю.ЛУЦЕНКО сейчас находится в больнице скорой помощи Киева, куда его доставили из следственного изолятора вечером 10 мая.

Сегодня уже идет 20-й день голодовки Ю.ЛУЦЕНКО в знак протеста против его незаконного содержания за решеткой.