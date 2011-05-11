Гузар: Страна либо развивается, либо приходит в упадок – третьего не дано

Бывший глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший ЛЮБОМИР (ГУЗАР) считает, что все страны находятся только в двух состояниях: упадка или развития.

Об этом он сказал на встрече с молодежью в Днепропетровской консерватории им. М. Глинки.

«Никогда не было идеальных ситуаций, никогда не было идеальных государств, нет идеальных общностей. Всё находится или в упадке, или в развитии. В природе тоже есть или развитие, или погибель», - сказал блаженнейший ЛЮБОМИР.

По его словам, именно работа над развитием позволит создать лучшее будущее.

«Мы бы хотели видеть наше государство, нашу церковь абсолютно совершенными. Но мы должны быть реалистами и понимать, что сегодня не все так, как мы хотели бы видеть. Но сегодня есть возможность строить лучшее будущее, работать в этом направлении», - подчеркнул он.

Визит блаженнейшего ЛЮБОМИРА (ГУЗАРА) в Днепропетровск состоялся по приглашению ректора Днепропетровской консерватории им. М. Глинки В. НОВИКОВА.

Несмотря на отсутствие широкого анонсирования мероприятия, зал консерватории был переполнен.

Также стало известно, что бывший глава УГКЦ отказался от перелета бизнес-классом из Киева в Днепропетровск. Несмотря на почтенный возраст и предложение организаторов, Л. ГУЗАР предпочел перелет эконом-классом и проходил контроль в аэропорту вместе с другими пассажирами авиарейсов.

Блаженнейший ЛЮБОМИР возглавил УГКЦ десять лет тому назад после смерти своего предшественника на престоле МИРОСЛАВА ИВАНА (ЛОБАЧЕВСКОГО). Он стал первым предстоятелем церкви, избранным специальным Синодом Епископов после выхода церкви из подполья и обретения независимости Украины.