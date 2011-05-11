Наливайченко заявляет, что действия власти дискредитируют Украину

Беззаконие по делу против экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО должно быть прекращено, а политик должен выйти на свободу после безосновательного 5-месячного заключения.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом заявил председатель политсовета партии Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Наша Украина» поддерживает многочисленные требования правозащитных организаций, народных депутатов и общественности об изменении меры пресечения и освобождения из-под ареста Юрия ЛУЦЕНКО», - отметил он.

По убеждению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, неправовое заключение и нарушение прав «неугодных этой власти граждан», в частности, активистов Налогового майдана, «тризубовцев», отдельных правительственных экс-чиновников указывают на то, что в Украине формируется авторитарный режим, который презирает гарантированные Конституцией права и свободы человека.

«Наша Украина» протестует против незаконного заключения людей, которые не представляют общественной угрозы, и вина которых не доказана в законном порядке, против унижений и насильственного обращения с заключенными, против ограничения их общения с защитой и близкими. Это грубо противоречит конституционному принципу презумпции невиновности, лишает граждан реальной возможности защищать свои права и делает их беззащитными перед давлением репрессивной правоохранительной системы», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он считает, что такие действия власти дискредитируют Украину на международной арене и противоречат ее европейскому выбору.

«Мы требуем от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА прекратить политические преследования и нарушения конституционных прав граждан», - заявил председатель политсовета «Нашей Украины».