Бандеру назвали Почетным гражданином Моршина

Лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере посмертно присвоено звание Почетного гражданина города Моршина Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Моршинского городского совета, такое решение единогласно приняли депутаты горсовета на пленарном заседании очередной V сессии.

Почетное звание, в соответствии с положением о присвоении звания «Почетный гражданин г. Моршина», присваивается один раз в год.

Ранее почетным гражданином С.Бандеру признали и другие города на Западной Украине, в частности, Львов, Ивано-Франковск и Тернополь.

Как сообщал УНИАН, 12 января, на сайте Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА появилось сообщение о вступлении в силу решения Донецкого окружного административного суда, который отменил указ о присвоении С.Бандере звание “Герой Украины”. Кроме того, из сайта Президента Украины исчез указ о присвоении лидеру ОУН-УПА С.Бандере звание “Герой Украины”.

13 января Львовский областной совет на внеочередной выездной сессии расценил как наступление на украинцев лишение С.Бандеры звания “Герой Украины” и постановил увековечивать память С.Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича как Героев. В частности, решил рекомендовать городским властям области изменить название улиц Степана Бандеры и Романа Шухевича на улицы Героя Украины Степана Бандеры и Героя Украины Романа Шухевича, а также предлагать главам городов областного и районного значения, других населенных пунктов Львовской области присваивать Степану Бандере имя почетного гражданина города (поселка, села).