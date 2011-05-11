Лавринович бъет себя в грудь: Ей-Богу, ни один красный флаг не разворачивался

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ не дал ответ на вопрос о заключении Минюста относительно закона об использовании красных флагов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по окончании заседания Кабинета министров журналисты спросили у А.ЛАВРИНОВИЧА о том, проведена ли юридическая экспертиза Закона «О внесении изменений в Закон Украины „Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов” (относительно порядка официального использования копий Знамени Победы).

По этому поводу А.ЛАВРИНОВИЧ сказал: «У нас там по процедуре две недели. Я сейчас могу посмотреть, закончился ли или еще не закончился срок направления заключения. Президент подписывает законы учитывая различные предложения из разных источников, которые он получает».

В то же время на замечание журналистов о том, что во время празднования 66-й годовщины победы было замечено много красных флагов, А.ЛАВРИНОВИЧ отметил: «Ей-Богу, ни один флаг не разворачивался… По моему мнению, нужно, чтобы мы имели историческую память и уважали государственные символы».

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что лично для него государственным символом является сине-желтый флаг.

Как сообщал УНИАН, 6 мая глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН заявил, что АП передала закон об использовании красного флага на экспертизу в Кабмин и Минюст. "После того, как будут получены соответствующие экспертные заключения, закон будет подан на подпись Президенту Украины", - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

Справка УНИАН. Закон о внесении изменений в Закон "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (относительно порядка официального использования копий Знамени Победы) Верховная Рада приняла 21 апреля.

4 мая Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявлял, что подпишет закон об использовании красного флага во время праздничных мероприятий ко Дню Победы, как только документ поступит ему на подпись.