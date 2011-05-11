У Азарова признались, что операция «китайская гречка» была коммерческой

Министр аграрного развития и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК отрицает причастность к компании «Хлеб Инвестбуд», осуществлявшей импорт китайской гречки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинета министров.

«Ни я, ни мои близкие, не имеют никакого отношения к этой компании», - сказал министр.

При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, почему именно эта компания импортировала крупу, Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что данные операции являлись коммерческими и не финансировались за счет средств Государственного бюджета, и находились вне системы государственных закупок.

В тоже время министр сообщил, что в настоящее время МинАП привлекло аудиторскую компанию SGS для изучения ценовой конъюнктуры гречневой крупы на китайском рынке на момент ее импорта «Хлеб Инвестбудом» для проверки обоснованности отпускной цены гречки внутри Украины.

По предварительным данным, сообщил министр, на момент проведения операции стоимость гречневой крупы в портах Китая составляла до 1 700 грн. за тонну, и в настоящее время достигла 1 800 грн. за тонну.

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК напомнил, что оптовая отпускная цена китайской крупы в розничную сеть компанией "Хлеб Инвестбуд» составляет 16,06 грн. за кг.

Министр также уточнил, что на сегодняшний день всего в страну импортировано 800 тонн китайской гречневой крупы, из которых 750 тонн уже отпущено в розницу, а реализовано населению около 150 тонн.

Министр также отметил, что в будущем маркетинговом году в Украине не ожидается дефицита гречки, поскольку аграрии значительно увеличили площади посевов под данную культуру.

В частности, уточнил Н.ПРИСЯЖНЮК, в текущем году планируется посеять 313 тыс. га гречки, что на 97 тыс. га больше факта сева под урожай 2010 года.

Справка УНИАН. Компания “Хлеб Инвестбуд” является структурным подразделением Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины.

На сегодня в состав Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины входят 44 филиала, среди которых 17 мукомольных предприятий, 1 крупозавод и 3 завода по производству комбикормов, рабочие зерновые емкости которых составляют 3 млн. 461,1 тыс. тонн, а рабочие мощности перерабатывающих предприятий – 931,1 тыс. тонн.