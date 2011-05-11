Фракция НУ-НС тоже ушла из сессионного зала ВР

Фракция НУ-НС покинула сессионный зал Верховной Рады в знак протеста против преследования экс-министра внутренних спал Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО напомнил, что фракция настаивает на приглашении в парламент генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ и Уполномоченного ВР по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ для информирования о ситуации вокруг Ю.ЛУЦЕНКО.

Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул: «Мера пресечения, которая применена к ЛУЦЕНКО, даже несопоставима с теми обвинениями, по которым еще, кстати, не было рассмотрения в суде».

«Он не должен находиться за решеткой уже пять месяцев», - подчеркнул Н.МАРТЫНЕНКО.

По его словам, те, кто бил битами рыбаков, находятся под подпиской о невыезде, а не сидят за решеткой, и из этого можно сделать вывод, что «это политическое преследование» Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что Ю.ЛУЦЕНКО из-за голодовки «похудел на 19,5 килограммов» и «его жизнь в опасности».

«И сегодня в знак протеста мы покинули зал заседаний», - подчеркнул лидер фракции НУ-НС.