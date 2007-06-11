Фельдман: ситуация в Харькове вышла из-под контроля власти

Председатель областной организации ВО «Батьківщина», народный депутат Украины пятого созыва Александр ФЕЛЬДМАН назвал провокацией ночное нападение неизвестных на офис парторганизации в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, свой взгляд на событие, происшедшее сегодня ночью на улице Гоголя,7, А.Фельдман изложил на специально созванной по этому поводу пресс-конференции.

Народный депутат считает нападение запугиванием и ожидает реакции со стороны руководителей города и области.

«Несмотря на очередную провокацию против партии, нас не смогут запугать, и работа будет продолжаться», - сказал А.Фельдман. «Мы ожидаем, как отреагируют на происшедшее губернатор, городские власти, депутатский корпус и правоохранительные органы».

При этом А.Фельдман не выдвинул сегодня никаких версий, по его словам, - чтобы не оказывать давление на следствие.

В то же время представители «Батьківщини» не исключают, что разбойное нападение на офис может быть связано с 10-летним юбилеем Благотворительного фонда Александра Фельдмана, который накануне был торжественно отмечен в Харькове.

Сам А.Фельдман называет ситуацию в городе «беспределом» и считает, что она вернется бумерангом к тем, кто его создает.

«Время все расставит на свои места, и тот, кто пришел творить беспредел, на беспредел и натолкнется, я в этом абсолютно уверен», - заявил А.Фельдман.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, ночью совершено разбойное нападение на офис Харьковской областной партийной организации «ВО «Батьківщина». Около трёх часов ночи, группа неизвестных забросала партийный офис камнями и банками с черной краской. Тяжелыми металлическими предметами были повреждены двери и окна здания. По словам охранников офиса, нападающих было около 10 человек.

Заместитель председателя областной организации ВО «Батьківщина» Петр МАЙБОРОДА сообщил корреспонденту УНИАН, что это уже второе нападение на офис организации за последний месяц.