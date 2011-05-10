Янукович признал «долг» перед ветеранами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от всех представителей власти заботиться о благополучии ветеранов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на столичном Майдане Незалежности на торжествах по случаю 66-й годовщины Победы.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что хочет обратиться к представителям власти и депутатам всех уровней с просьбой и требованием: быть особенно внимательными и заботливыми к ветеранам и их потребностям.

«Герои, которые не покорились врагу, не должны жить в бедности и одиночестве. Мы этого не допустим», - заверил Президент.

Он выразил убеждение, что забота о благополучии ветеранов должна быть одним из приоритетов работы власти и критериев ее оценки.

«Ветераны – наши герои. Мы все их должники. Благодарность и опека над ними – наш священный долг», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, поздравив ветеранов с праздником.