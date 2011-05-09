В милиции Львова говорят, что видели лишь одну заявку о хулиганстве

Председатель фракции ВО «Свобода» во Львовском городском совете Руслан КОШУЛИНСКИЙ заявляет, что во время столкновений во Львове в члена ВО «Свобода» Олега КОВПАКА стрелял из травматического оружия мужчина, который имеет отношение к Партии регионов и является родственником милиционера.

Как сказал Р.КОШУЛИНСКИЙ корреспонденту УНИАН, после получения медицинской помощи в больнице О.КОВПАК обратился с заявлением об инциденте в милицию.

В свою очередь начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК сообщил, что на данное время в милиции зарегистрировано лишь одно заявление о хулиганстве - от председателя Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины, члена КПУ Александра КАЛИНЮКА, которого утром возле холма Славы избили трое.

Как отметил Д.ХАРЧУК, на данное время задействовано достаточное количество работников милиции для охраны общественного порядка.

Во Львове продолжаются акции ряда политических сил и общественных организаций, однако их численность значительно уменьшилась. В основном они сосредоточены на Марсовом поле и возле холма Славы, чтобы, по их словам, «не допустить поднятия красных флагов во Львове».

Как сообщили УНИАН члены партии «Родына», которые приехали во Львов из Одессы, сейчас они отправляются к Вечному огню на холме Славы вместе с коммунистами и представителями ветеранских организаций, чтобы возложить цветы к могилам воинов-освободителей Львова.

Территорию вокруг холма Славы охраняют усиленные кордоны милиции.

Здесь также устроили живую цепь и ожидают коммунистов, ветеранов и представителей партии «Родыны» и «Русского единства» активисты ВО «Свобода» и ряда молодежных организаций. Они держат государственные флаги Украины.

Во Львов вместе с представителями «Родыны» и «Русского единства», чтобы отснять празднование Дня Победы, приехали журналисты одесской телекомпании АТВ, одесского телеканала «Академия», журналисты симферопольской газеты "Крымское время", симферопольского информационного агентства «Наша держава», крымского телеканала «Неаполь».