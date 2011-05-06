Луценко заявил, что продолжит голодовку

Применять принудительное кормление к бывшему министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКО, который сейчас содержится в СИЗО, в настоящее время нет оснований.

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ Генпрокуратуры Украины.

В ведомстве отметили, что по поручению генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ его заместитель Анатолий ПРИШКО сегодня посетил Киевский следственный изолятор, где содержится Ю.ЛУЦЕНКО. Вместе с ним СИЗО посетили уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр АНИЩЕНКО, председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Александр ЛИСИЦКОВ, исполняющий обязанности прокурора г. Киева Дмитрий ЛУПЕКО.

"Сегодня врачами высшей категории лечебных учреждений Минздрава Украины, в частности, заведующим отделением аллергологии и ревматологии, заведующим кардиологическим отделением и врачом по клинической эндокринологии научно-практического центра было проведено комиссионный осмотр Ю.ЛУЦЕНКО", - говорится в сообщении ГПУ.

По заключению медиков, состояние здоровья экс-главы МВД на сегодня удовлетворительное, обострений хронических болезней не наблюдается, артериальное давление и уровень сахара в крови - в норме.

"По рекомендации врачей Ю.ЛУЦЕНКО добровольно употреблял питательную смесь до 4 мая включительно. Принудительное кормление в отношении него не применялось, и в настоящее время, по медицинским показаниям, его проводить оснований нет", - отметили в Генпрокуратуре.

"В связи с началом голодовки его оставили в трехместной камере, отселив из нее двух заключенных, что повлияло на условия их пребывания в СИЗО", - говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, в ходе опроса Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что не имеет претензий ни к персоналу следственного изолятора, ни к условиям содержания. Также он выразил благодарность врачам, которые ежедневно проводят его осмотр.

В ГПУ добавили, что политика регулярно посещает жена и двое его защитников.

"В ходе беседы Ю.ЛУЦЕНКО было разъяснено о вреде дальнейшего отказа от приема пищи, однако он заявил, что не намерен прекращать голодовку", - сказано в сообщении.