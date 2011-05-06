Симоненко готовит на референдум 9 вопросов

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО готов еще раз внести на рассмотрение парламента законопроект о референдуме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам П.СИМОНЕНКО, Компартия неоднократно выходила с подобной инициативой, но ее намеренно блокировали.

«Я готов еще раз вернуться к этому вопросу, поднять это предложение и внести на рассмотрение в парламент», - сказал лидер КПУ.

Как сообщал УНИАН, 1 мая КПУ начала сбор подписей за проведение всеукраинского народного референдума с девятью вопросами, которые касаются развития страны.

На референдум планируется вынести 9 вопросов, которые касаются продажи земли, приватизации предприятий ряда отраслей, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, продовольственной безопасности, пенсионной реформы, языковой политики, сотрудничества Украины с МВФ, ВТО, Таможенным союзом и Единым экономическим пространством.