Тимошенко: активисты "Батькивщины" пойдут по квартирам

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что активисты ее политической силы начали "поквартирный обход" с целью объединения людей и страны для борьбы с властью.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она сказала на встрече с работниками Тростянецкого машиностроительного завода, что на Сумщине.

"Я приехала, чтобы начать объединительный процесс в стране, начать поднимать людей на настоящую борьбу, которая уже будет необратимой, которая даст ощущение, что мы прошли сложный этап становления государства", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, члены партии "Батькивщина" начали "поквартирный обход, чтобы объединять людей и дать команду о том времени, когда надо будет совместно действовать".

"Этот день мы обязательно объявим, и каждый будет его знать. Мы будем действовать сообща, как команда. Все мы должны включаться в работу, чтобы страна была такой, какой мы можем ее построить, а не такой, какой хочет ее видеть клановая олигархия", - подчеркнула она.

Лидер партии "Батькивщина" отметила, что люди, общаясь с ней, говорят о неестественном пути развития государства. "Я слышу постоянно тезис о том, что страна движется не в том направлении, в котором хотели бы видеть люди. Об этом говорят и предприниматели, и аграрии, и пенсионеры, и студенты, они не хотят и не могут дальше терпеть издевательства власти. Это означает, что сегодня уже есть воля к победе", - считает Ю.ТИМОШЕНКО.