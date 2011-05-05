Янукович показал ветеранам, как надо пить водку (видео)

Во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в селе Цыбли Киевской области президент Виктор Янукович продемонстрировал, как надо пить водку.

Об этом свидетельствует видео, предоставленное "Украинской правде" телеканалом СТБ.

"Я хочу этот бокал поднять за вас, за ветеранов", - сказал Янукович и потянулся за рюмкой.

В ту же минуту охранник Януковича поспешно принес стакан, плеснул в него водку и передал президенту.

"Да, Саша, что ты... Налей так, чтобы мне не было стыдно", - сказал Янукович, увидев, что стакан только на треть заполнен жидкостью.

Когда охранник долил водки, Янукович поднял стакан, продемонстрировал присутствующим со словами: "Показываю!"

На вопрос бабушки, стоявшей рядом с Януковичем: "Что, действительно водка?", Янукович ответил: "А как же!" и выпил.