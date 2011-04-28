Тимошенко: я обеспечила правительству Януковича 3 млрд. дол. в год

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что следователи Генеральной прокуратуры не могут доказать наличие вреда, нанесенного государству ее правительством в результате подписания в 2009 году газового соглашения с Россией.

Об этом она заявила в интервью журнала «Фокус», сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Расчет убытков следователями основан на том, что в 2008 году технологический газ для обеспечения транзита покупался у России по 179 долларов, а в 2009-м, как они думают, дороже. При этом ставка на транзит российского газа через территорию Украины не изменилась. Якобы я ее по сговору не повысила. Убытками считают сумму увеличения стоимости технического газа в 2009 году по сравнению с 2008-м. Такая некомпетентность удивляет", - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, все это отображено в финансовой документации НАК "Нафтогаз Украины". "Если бы следователи не поленились заглянуть в бухгалтерию "Нафтогаза", они бы так не опозорились. В 2008 году технологический газ для транзита Украина закупала по 179 долларов за тысячу кубов, в 2009 году - по 154. Именно такая цена приведено в бухгалтерии "Нафтогаза". По их логике, это означает не убыток, а дополнительную прибыль", - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что устранение газового посредника в отношениях между Украиной и Россией позволило договориться об увеличении ставки транзита на 70% с 1 января 2010 года. "Я обеспечила ЯНУКОВИЧУ и его правительству 3 миллиарда долларов в год от России в виде платы за транзит! Европа платила в то же время по 500 долларов за тысячу кубов газа, а нам удалось заключить с Москвой пакетное соглашение, и получить газ по цене 228 долларов. Дешевле газ был только у Беларуси", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер также сообщила, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о превышении служебных полномочий при подписании газового соглашения по поручению Службы безопасности Украины. По ее словам, на первом допросе она попросила прокуратуру предоставить материалы, подтверждающие обвинение, и расчеты, которые доказывают убытки государству на сумму 194 миллиона долларов. «Следователи ответили, что им мне нечего дать, кроме постановления о возбуждении уголовного дела, и что расчетов об убытках у них нет. Сообщили, что дело пришло из СБУ, и прокуратура возбудила его по поручению", - добавила экс-премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сначала возбуждают уголовное дело, создают информационную волну, а затем уже выдумывают, что там написать. «Предыдущие уголовные дела о киотских деньгах, машинах для села с треском провалились", - добавила она.