От Черновецкого дали стрекача 17 депутатов

17 депутатов Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого написали заявления и объявили о выходе из одноименной фракции. Всего в составе фракции было 43 депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие заявления депутатов зачитала сегодня на заседании сессии секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА.

По ее словам, фракцию Блока Черновецкого оставили Виталий ЖУРАВСКИЙ, Михаил ЯКОВЧУК, Юрий БИЧУК, Александр ДРАПИЙ, Олег КАЧКАН, Сергей БЕРЕЗЕНКО, Алла ШЛАПАК, Виталина ШЛАПАК, Павел ГРЕЧКИВСКИЙ, Игорь КОНОНЕНКО, Николай ЛАМБУЦКИЙ, Зоя МИРОНОВА, Алла СЕМЕНЮК, Максим САВРАСОВ, Мирон КУРИЛИЧ, Алексей ЗАСЕНКО и Ольга СЛАВНАЯ.

Г.ГЕРЕГА также зачитала заявления В.ШЛАПАК, П.ГРЕЧКИВСКОГО и Ю.БИЧУКА о том, что они решили быть внефракционными.

В свою очередь, В.ЖУРАВСКИЙ вошел во фракцию Партии регионов.

Относительно других депутатов информации не поступало.