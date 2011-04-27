Кирилл: катастрофа на ЧАЭС была наказанием за безбожие

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ считает, что катастрофа на Чернобыльской АЭС была наказанием за "государственное безбожие".

Как передает РИА «Новости», об этом он заявил сегодня после литургии в Киево-Печерской лавре.

"Грех толкает людей на совершение ошибок. Страшная ошибка была причиной чернобыльской катастрофы. Ведь Господь Бог мог и остановить руку оператора, который, управляя реактором, совершил страшную ошибку. Господь попустил, и многие люди своей смертью внесли свой вклад в искупление грехов многих", - сказал московский патриарх.

Он отметил, что именно с аварии на ЧАЭС началось "критическое осмысление нашей действительности, которая всем казалась такой гладкой, спокойной, бесконфликтной". "В чернобыльской катастрофе, несомненно, присутствует перст Божий, ибо ликвидация этой катастрофы стала великим нравственным подвигом для тысяч людей", - подчеркнул патриарх.

Как сообщалось, авария на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года из-за взрыва в четвертом энергоблоке.

Общая площадь радиационного загрязнения Украины составила 50 тыс. квадратных километров в 12 областях. Более ста тысяч человек были эвакуированы.

Также от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тыс. квадратных километров и населением 2,6 млн. человек, 46,5 тыс. квадратных километров территории Беларуси (23% общей площади).

Согласно первоначальной версии Консультативного комитета по вопросам ядерной безопасности при МАГАТЭ (INSAG), авария на станции произошла из-за неверных действий персонала станции. Впоследствии доклад комиссии несколько модифицировали, включив в число причин несовершенство типа реактора, использовавшегося на АЭС.