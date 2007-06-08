Мороз зачитал только 28 заявлений нашеукраинцев (список)

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ зачитал всего 28 заявлений народных депутатов-“нашеукраинцев” о выходе из фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, А.МОРОЗ зачитал заявления о выходе из фракции Оксаны БИЛОЗИР, Владимира ВЯЗИВСКОГО, Ольги ГЕРАСИМЬЮК, Евгения ГИРНЫКА, Лилии ГРИГОРОВИЧ, Олега ГУМЕНЮКА, Юрия ЕХАНУРОВА, Павла ЖЕБРИВСКОГО, Эдуарда ЗЕЙНАЛОВА, Алексея ИВЧЕНКО, Владимира КАРТУКА, Николая КАТЕРИНЧУКА, Вячеслава КИРИЛЕНКО, Руслана КНЯЗЕВИЧА, Вячеслава КОВАЛЯ, Богдана КОСТЕНЮКА, Николая КРУЦЯ, Владимира ЛАНОВОГО, Ксении ЛЯПИНОЙ, Владимира МОЙСИКА, Николая ОНИЩУКА, Михаила ПОЖИВАНОВА, Михаила ПОЛЯНЧИЧА, Владимира ПОЛЯЧЕНКО, Наталии ПРОКОПОВИЧ, Станислава СТАШЕВСКОГО, Рефата ЧУБАРОВА и Зиновия ШКУТЯКА.

А.МОРОЗ отметил, что не огласил другие заявления, поскольку они написаны одной рукой, или напечатаны на машинке.

Кроме того, Председатель ВР сообщил, что данные об этих 28 народных депутатах будут направлены в ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 2 июня межпартийный съезд блока “Наша Украина” принял решение о досрочном прекращении полномочий 66 народных депутатов Украины, избранных от блока “Наша Украина”.

7 июня Верховная Рада Украины приняла постановление, в соответствии с которым заявления о выходе из фракции могут зачитываться на пленарном заседании при условии личного присутствия на нем соответствующего народного депутата.