Тимошенко хочет увидеть Януковича в прокуратуре

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ со временем будет привлечен к уголовной ответственности за подписание Харьковских соглашений.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала на своей странице в Twitter.

"Год назад ЯНУКОВИЧ сдал Крым. Очень хотелось бы сегодня увидеть его в прокуратуре на этот счет. Я убеждена, что скоро так и будет", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, Ю.ТИМОШЕНКО призвала все украинские патриотические силы объединить усилие ради денонсирования Харьковских соглашений, ратифицированных 27 апреля 2010 года.

Партия регионов, в свою очередь, назвала такие требования "безосновательными и провокационными".

"Мы рассматриваем Харьковские соглашения как беспрекословную победу украинской дипломатии, первый за последние пять лет реальный и убедительный успех государственной власти на тернистом пути отстаивания национальных интересов. Это было жизненно необходимое решение, которое позволило избежать катастрофических последствий авантюрных действий ТИМОШЕНКО, освободить государство от газовой петли, в которую превратилась навязанная стране крайне невыгодная и дискриминационная формула ценообразования", - отмечается в заявлении Партии регионов.