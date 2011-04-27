Герман просится в телевизор, чтобы извиниться перед Шкилем

Советник президента Украины Анна ГЕРМАН извинится перед народным депутатом от БЮТ Андреем ШКИЛЕМ в эфире телеканала «Интер». Такое опровержение она должна сделать согласно решению суда.

Об этом А.ГЕРМАН сказала в интервью «Телекритике».

«Да, я проиграла суд, и я считаю, что это нормально, когда чиновник проигрывает суд представителю оппозиции, - сказала А.ГЕРМАН. - Несколько лет назад я произнесла в прямом эфире непроверенную информацию, и должна за это извиниться. Это значит, что мы живем в нормальном обществе. Несмотря на то, что там давно нет этой программы, как только "Интер" меня пригласит, я готова попросить прощение».

Как отметила А.ГЕРМАН: «Я хочу им показать, как это делается в цивилизованной власти. Они этого не сделали, когда проиграли мне суд. Тогда они были при власти, а я в оппозиции. Они тогда сказали, что никогда передо мной не будут извиняться. В отличие от них я извинюсь».

Советник Президента также отметила: «Я узнавала, сколько это будет стоить, но "Интер" мне сказал, что такой практики у них нет, они меня просто пригласят на одну из программ, где я и смогу сделать это заявление».

Как сообщал УНИАН, 28 февраля 2008 года во время трансляции программы «Свобода» Савика ШУСТЕРА на телеканале «Интер» А.ГЕРМАН заявила о том, что А.ШКИЛЬ «бесплатно и вне очереди получил две квартиры в прошлом и в позапрошлом созыве».

В мае 2010 года Шевченковский районный суд Киева обязал заместителя главы Администрации Президента Украины А.ГЕРМАН признать распространенную ею информацию относительно квартир народного депутата Украины от БЮТ А.ШКИЛЯ не соответствующей действительности, а также оплатить ему возмещение морального ущерба в размере 1300 гривень.

Согласно решению, А.ГЕРМАН своими высказываниями «унизила честь, достоинство и деловую репутацию» истца. Она обязана на протяжении месяца опровергнуть свое обвинение относительно А.ШКИЛЯ, который, якобы, получил не одну квартиру, а две, предоставленных ему для проживания как депутату Верховной Рады.

Опровержение А.ГЕРМАН должно прозвучать в эфире ток-шоу «Большая политика с Евгением Киселевым».