Азаров на 20-й минуте своего монолога: Балога! Я что, неинтересно говорю?
11:06, 27 апреля 2011Политика
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Премьер отчитал министра
Во время заседания Кабмина премьер Николай Азаров сделал замечание министру по чрезвычайным ситуациям Виктору Балоге.
Это произошло во время зачитывания Азаровым вступительного слова.
На 20-й минуте монолога о проблемах сельского хозяйства Азаров вдруг остановился и посмотрел в сторону Балоги.
"Балога! Я что, неинтересно говорю? Не касается (вас)?" - спросил он, постучав карандашом по столу.
После этого Азаров продолжил монолог.
"...Нужно уже сейчас развернуть работу по подготовке элеваторов и овощехранилищ для приема и хранения будущего урожая", - отметил он.
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