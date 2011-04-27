Азаров на 20-й минуте своего монолога: Балога! Я что, неинтересно говорю?

11:06, 27 апреля 2011
Политика
2929 0

Премьер отчитал министра

Во время заседания Кабмина премьер Николай Азаров сделал замечание министру по чрезвычайным ситуациям Виктору Балоге.

Это произошло во время зачитывания Азаровым вступительного слова.

На 20-й минуте монолога о проблемах сельского хозяйства Азаров вдруг остановился и посмотрел в сторону Балоги.

"Балога! Я что, неинтересно говорю? Не касается (вас)?" - спросил он, постучав карандашом по столу.

После этого Азаров продолжил монолог.

"...Нужно уже сейчас развернуть работу по подготовке элеваторов и овощехранилищ для приема и хранения будущего урожая", - отметил он.

Украинская правда

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter