Азаров на 20-й минуте своего монолога: Балога! Я что, неинтересно говорю?

Во время заседания Кабмина премьер Николай Азаров сделал замечание министру по чрезвычайным ситуациям Виктору Балоге.

Это произошло во время зачитывания Азаровым вступительного слова.

На 20-й минуте монолога о проблемах сельского хозяйства Азаров вдруг остановился и посмотрел в сторону Балоги.

"Балога! Я что, неинтересно говорю? Не касается (вас)?" - спросил он, постучав карандашом по столу.

После этого Азаров продолжил монолог.

"...Нужно уже сейчас развернуть работу по подготовке элеваторов и овощехранилищ для приема и хранения будущего урожая", - отметил он.

Украинская правда