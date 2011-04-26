Медведев призвал мировых лидеров говорить правду

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ призывает власти всех государств предоставлять людям объективную информацию в случае техногенных аварий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в заявлении для прессы на территории ЧАЭС.

По словам Президента России, нужно признаться, что «государство не всегда правильно себя вело».

Как сказал Д.МЕДВЕДЕВ, чтобы «подобная Чернобыльской трагедия никогда не повторилась, мы все должны быть честными, мы должны давать абсолютно точную информацию о том, что происходит».

«Это также один из уроков Чернобыльской катастрофы», - добавил Д.МЕДВЕДЕВ.