Кирилл прибыл в Украину

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Киев в рамках трехдневной поездки на Украину, где примет участие в мероприятиях по случаю 25-летия аварии на Чернобыльской АЭС.

Как отметил предстоятель РПЦ, у него будет возможность посетить Чернобыль, "помолиться об упокоении тех, кто погиб в результате этой катастрофы, о здравии ликвидаторов, которые до сих пор живы, пообщаться с жертвами чернобыльской аварии.

Радио Маяк