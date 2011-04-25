Кирилл прибыл в Украину
18:47, 25 апреля 2011Политика
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"Помолиться в Чернобыле.."
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Киев в рамках трехдневной поездки на Украину, где примет участие в мероприятиях по случаю 25-летия аварии на Чернобыльской АЭС.
Как отметил предстоятель РПЦ, у него будет возможность посетить Чернобыль, "помолиться об упокоении тех, кто погиб в результате этой катастрофы, о здравии ликвидаторов, которые до сих пор живы, пообщаться с жертвами чернобыльской аварии.
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