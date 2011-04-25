Янукович и Медведев снова поговорят о Таможенном союзе

После завершения мероприятий завтра в Чернобыле Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ проведут рабочую встречу в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Планируется, что после завершения мероприятий в Чернобыле Д.МЕДВЕДЕВ и В.ЯНУКОВИЧ проведут рабочую встречу в Киеве. Ожидается, что главы государств обсудят, в частности, состояние дел с преодолением последствий чернобыльской трагедии, оказанием социальной и медицинской помощи ликвидаторам аварии, повышением уровня безопасности ядерной энергетики, особенно на фоне происходящих в настоящее время событий на японской АЭС «Фукусима-1», - говорится в сообщении.

Отмечается, что критерий безопасности является приоритетным и в контексте динамично развивающегося сотрудничества России и Украины в сфере ядерной энергетики.

Предполагается, что главы государств также рассмотрят наиболее важные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая взаимодействие двух стран в этой сфере с учетом создания Таможенного союза и формирования договорно-правовой базы Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана.

Отмечается, что объем российско-украинского товарооборота в прошлом году практически достиг отметки в 37 млрд. долл. Стороны рассчитывают на его дальнейший рост, в т.ч. за счет углубления производственных кооперационных связей, взаимодействия в развитии инновационных технологий.

Ожидается, что Д.МЕДВЕДЕВ и В.ЯНУКОВИЧ обменяются мнениями относительно реализации ряда крупных гуманитарных проектов, направленных на укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия между народами России и Украины.

Сообщается, что в ходе визита Д.МЕДВЕДЕВА запланировано участие глав государств и предстоятеля Русской православной церкви КИРИЛЛА в мемориальных мероприятиях в г.Чернобыле, в т.ч. посещение Свято-Ильинского Чернобыльского храма, музея «Звезда Полынь».