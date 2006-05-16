Посвященные депутаты будут решать как открыть Верховную Раду

Следующее заседание рабочей группы по подготовке первого заседания Верховной Рады Украины пятого созыва состоится в понедельник, 22 мая, в 11.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член группы, представитель «Нашей Украины» Петр ПОРОШЕНКО.

На протяжении текущей недели будут происходить заседания подгрупп, сформированных сегодня, а на заседании в понедельник будут рассмотрены предложения, наработанные этими подгруппами.

Как сообщал УНИАН, сегодня были определены руководители подгрупп рабочей группы.

Один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ возглавил подгруппу по вопросу проведения торжественного заседания парламента, открытия сессии, формирования временного президиума, счетной комиссии и организации работы первой сессии ВР пятого созыва.

Представитель Партии регионов Александр ПЕКЛУШЕНКО возглавил подгруппу по вопросам формирования депутатских фракций, повестки дня заседания первой сессии ВР пятого созыва и освещения деятельности работы парламента.

Представитель «Нашей Украины» Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ возглавил подгруппу по вопросам перечня предметов, ведения и принципов формирования комитетов ВР пятого созыва.

Еще один член «Нашей Украины» Вячеслав КОВАЛЬ возглавил подгруппу по вопросам обеспечения деятельности ВР пятого созыва, ее органов и народных депутатов Украины, размещения в зале заседаний.