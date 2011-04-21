Литвин призывает «борцов» за дисциплину самим ходить на работу

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призвал руководителей фракций провести работу с народными депутатами, чтобы «улучшилась трудовая дисциплина»

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента В.ЛИТВИН сказал, что вчера во время пленарного заседания «звучали горячие призывы» по поводу того, чтобы каждый народный депутат посещал заседание и голосовал лично.

Как известно, вчера парламент не включил в повестку дня проект закона, который касался повышения ответственности за непосещение пленарных заседаний и голосование за других народных депутатов. Автором законопроекта является народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК.

В.ЛИТВИН сказал: «И призываю быть всех тех на рабочем месте, кто апеллировал вчера к ответственности депутатов» (видимо, речь идет об А.ЯЦЕНЮКЕ, который сегодня отсутствует на утреннем заседании по состоянию на 10.15 - УНИАН).