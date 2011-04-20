Народные депутаты требуют освободить Луценко

Народный депутат от «Народной самообороны» Юрий ГРЫМЧАК передал в Генеральную прокуратуру подписи более 60 народных депутатов, которые требуют освобождения экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в связи с тем, что он уже закончил знакомиться с материалами своего уголовного дела.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны», депутат передал подписи в ГПУ, но встретиться с самим генпрокурором ему не удалось.

«Я предварительно предупредил, что сегодня буду здесь, но когда я пришел в приемную, мне было заявлено, что генерального прокурора господина ПШОНКИ нет и сегодня не будет. Хотя люди заходят к нему в кабинет и выходят. Но я не буду врываться в кабинет, чтобы проверить: есть там генеральный прокурор или нет!», - заявил Ю.ГРЫМЧАК.

Он отметил, что подписи соратники Ю.ЛУЦЕНКО собирали сегодня в Верховной Раде. Свои подписи поставили представители БЮТ, НУ-НС, представители группы «Реформы ради будущего», внефракционные и даже один представитель Партии регионов.

По словам Ю.ГРЫМЧАКА, у прокуратуры были три основания для ареста Ю.ЛУЦЕНКО: он давал интервью, вроде бы разглашая при этом данные досудебного следствия и создавая у общественности впечатление своей невиновности, не признавал свою вину и не давал показаний, а также недостаточно быстро знакомился с материалами дела.

«Мы перерыли Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс и нигде такого основания - человек дает интервью и его можно задержать – нет. Опять же, открываем Конституцию, и там написано: каждый имеет право не давать показаний против себя. И по закону, никто не имеет права ограничивать обвиняемому время его ознакомления с материалами дела. На сегодняшний день ни одно из этих утверждений не является юридическим основанием и даже логическим основанием», - заявил Ю.ГРЫМЧАК.

Он сообщил об обещании Генпрокуратуры о том, что бывшие высокопоставленные должностные лица правительства Юлии ТИМОШЕНКО, которые закончат ознакомление с материалами дела, могут быть освобождены из-под стражи.