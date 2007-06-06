Ющенко хочет остановить манипуляции ”из одного кармана крадут, а в другой подают”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что окончательно выйти из кризиса Украина может путем создания единой общенациональной комиссии по реформированию Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге для прессы.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в настоящее время речь идет не о системе частных отношений, речь идет о существовании серьезного институционного кризиса. Он отметил, что проблемы заложены не только в текущих отношениях между политическими силами, но они институционно, структурно введены в тело Конституции и украинских законов. Глава государства считает, что именно из-за этого политический кризис не был решен быстро. По его словам, не сработали суды, Генеральная прокуратура, ЦИК и другие государственные органы. «Время нам показало, что мы имеем далеко неэффективные структуры, которые подвержены не только коррупции, но и некорректным политическим влияниям», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО высказался за серьезное реформирование судебной, правоохранительной систем.

Говорил Президент и об экономических реформах, подчеркнув, в частности, что необходимо остановить манипуляции с социальными потребностями людей: «когда из одного кармана крадут, а в другой карман подают определенные социальные подачки».

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что стране нужна надежда и жизненный импульс. Он убежден, что новые парламентские выборы позволяют дать ответ на многие политические вызовы.

Президент рассказал об угрозах, которые стояли перед Украиной в случае формирования в парламенте конституционного большинства. Он отметил, что в парламенте была не просто политическая коррупция, а пролагался путь к глобальной узурпации власти, которая стоила бы каждому гражданину потери свобод и ценностей.

«Когда мне говорят, какая выгода с выборов, которые приведут опять в парламент те 5 политических сил, я повторяю – дважды в одну и ту же реку вступить нельзя», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что даже если политическая конфигурация после выборов не изменится, то уже не будет такого игнорирования Конституции. Президент подчеркнул, что это позволит направить энергию на формирование договоренностей, поиск понимания вокруг национальных приоритетов. Он выразил надежду, что благодаря досрочным выборам в парламенте будет налажен диалог между политическими силами.

В.ЮЩЕНКО отметил, что совместное заявление руководства государства от 27 мая ставит точку в урегулировании политического кризиса. Он подчеркнул, что этот документ является результатом работы всех пяти политических сил. «Сегодня признать верховенство этих договоренностей очень трудно для определенного круга политических сил, признать досрочные выборы, как единственный способ урегулирования политического конфликта…», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, необходимо договориться, что все вышли из политического кризиса без победителей и побежденных. «Пусть чье-то честолюбие не страдает. Главное - страна получила через демократический способ ответ на то, как выйти демократическим способом из этого кризиса. Давайте на этом факте не будем давать взаимной оценки. Выборы – это суть. Выборы будут 30 сентября, избиратель даст оценку действиям всех», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он призвал не заниматься сегодня ревизией договоренностей. «Я хорошо понимаю, что для некоторых политических сил выйти из парламента, потерять телевидение, потерять каждый день оплачиваемого всеми налогоплательщиками бесплатного канала, - это поставить крест на своей политической карьере... Есть и много других обстоятельств, которые позволяют оценить, почему такие сложные проводы украинского парламента», - заметил Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО напомнил, что вчера он направил официальную ноту всем посольствам мира о том, что украинский парламент является неправомочным.