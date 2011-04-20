Дефицит бюджета Нафтогаза Азаров прикинул «на глаз»

Дефицит бюджета НАК «Нафтогаз Украины» составляет 10 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с президентом ЕБРР Томасом МИРОВЫМ.

«Сейчас, на мой взгляд, дефицит бюджета «Нафтогаза» оценивается примерно в 10 млрд. грн.», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что улучшения финансовой ситуации НАК «Нафтогаз Украины» удалось достичь, в частности, за счет повышения тарифов на газ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» на 2011 год с дефицитом 8,5 млрд. грн.

В 2010 году дефицит НАК «Нафтогаз Украины» составлял 60 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.