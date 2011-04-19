Горсовет Севастополя требует вернуться к законопроекту о языках в Украине

Севастопольский городской совет требует пересмотра выводов Венецианской комиссии по законопроекту о языках в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в утвержденном на сегодняшнем заседании сессии горсовета открытом обращении депутатов в адрес Президента Венецианской комиссии Джанни БУКИККИО, Генерального секретаря ООН Пан Ги МУНА, комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Кнута ВОЛЛЕБЕКА, Генеральному секретарю Совета Европы Турбйорна ЯГЛАНДА, Генерального директора ЮНЕСКО Ирины БОКОВОЙ, главы Европейского парламента Ежи БУЗЕКА отмечается, что депутаты «с огорчением и недоумением» восприняли выводы Венецианской комиссии от 30 марта относительно целесообразности принятия Закона «О языках в Украине».

Депутаты убеждены, что Венецианская комиссия «отнеслась к языковой ситуации в Государстве Украина тенденциозно и необъективно, ущемив в своих выводах права миллионов русскоязычных граждан на свободное использование родного языка».

Севастопольский горсовет выразил «протест против использования в работе Венецианской комиссии подходов, когда политическая позиция членов комиссии превалирует над правовой составляющей проблемы, используются двойные стандарты, игнорируются права и свободы значительной части населения Украины, в результате чего усилия уважаемого международного органа оказываются направлены на дестабилизацию ситуации в стране на почве языка».

Как считают депутаты, «комиссия в своих выводах подошла к Украине избирательно. Она вычленила языковую ситуацию в нашей стране из общеевропейского контекста и осудила у нас те принципы лингвистической политики, которые она горячо поддерживает в других государствах». Как говорится в обращении, «нам непонятно также увязывание стремления к расширению области применения русского языка, выполняющего в Украине роль средства межнациональной коммуникации, с надуманной опасностью этого процесса для государства».

За принятие обращения проголосовали практически все присутствующие в зале депутаты.

Как сообщал УНИАН, законопроект о языках был зарегистрирован в Верховной Раде 7 сентября 2010 года народными депутатами Александром ЕФРЕМОВЫМ (Партия регионов), Петром СИМОНЕНКО (Коммунистическая партия) и Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ (Блок Литвина). Документом признается украинско-русское двуязычие и предусматривается свободное функционирование русского языка, в частности, в делопроизводстве, законодательстве и образовании. Проект закона вызвал массовые акции протеста, а 27 ноября 2010 года председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН направил его в Венецианскую комиссию.

Венецианская комиссия поставила под сомнение соответствие этого документа Конституции: по ее мнению, в случае его принятия русский язык будет приравнен к государственному.